Il dolore di un genitore che vede suo figlio ammalarsi e combattere contro la malattia: questo ciò che il volto di, 43 anni, mostra durante lo speciale Carpool Karaoke di beneficienza, organizzato per la raccolta fondi in favore della fondazione Stand Up To Cancer.Proprio questa malattia, il, ha colpito al fegato, il più grande dei figli del cantante, che oggi ha. Lo stesso Bublé ne parla con il conduttore e conducente della macchina, J: «È molto doloroso parlarne, ma quando ricevemmo la diagnosi è stato come se la mia vita finisse. È dura parlare della malattia».Noah Bublé è stato colpito da unnel novembre 2016, quando il piccolo aveva 3 anni, ed ha segnato molto la vita e la carriera di papà Michael: il cantante infatti aveva deciso di allontanarsi momentaneamente dalla scena e dai concerti per dedicarsi totalmente alla sua famiglia e alla cura del figlio.Per fortuna Michael, sua moglie Luisana e il fratello più piccolo Elias hanno visto Noah sconfiggere definitivamente la malattia.