Bruonori Sas torna con “Cip!”, il nuovo album in uscita il 10 gennaio e un tour per il 2020

Mercoledì 4 Dicembre 2019, 19:44

torna con un nuovo album, dopp quasi tre anni dall’uscita dell’album certificato platinoche ha conquistato pubblico e critica.(Island Records), disponibile ovunque dal 10 gennaio, è un disco che con forza non rinuncia alla forza l’anima introspettiva, diretta e sincera di Brunori Sas. L’album è stato prodotto da Taketo Gohara e dallo stesso Dario Brunori e registrato tra la Calabria e Milano.Cip! era stato lo scorso settembre all’uscita del singolo, ed è composto dacon cui il cantante ha voluto cantare. Un'altra traccia del nuovo album sarà svelata da Brunori Sas ilsvelerà un’altra traccia:Ma ci sono novità anche per quanto riguarda le esibizioni Live. Partirà infatti a, che vedrà Dario Brunori nei palazzetti di tutta Italia, per cantare al pubblico la sua poesia, la leggerezza e il senso dell’ironia che da sempre lo contraddistinguono.Il disco può essere preordinato oggi mercoledì 4 dicembre su. I biglietti per le date del tour prodotto da Vivo Concerti, sono disponibili in prevendita su