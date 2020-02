Esce oggi “Un Errore di Distrazione”, il nuovo singolo di Brunori Sas

Ultimo aggiornamento: Venerdì 28 Febbraio 2020, 12:58

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Esce oggi su tutte le piattaforme digitali e di streaming “”, brano ineditoscritto, composto ed interpretato dae contenuto nella colonna sonora del film, per la regia di. Il brano è stato recentemente candidato ai David di Donatello2020 nella categoria Miglior canzone originale.Un ulteriore riconoscimento dopo il successo del nuovo discouscito il 10 gennaio e che ha debuttato direttamente al primo posto della classifica degli album e dei vinili più venduti. Un lavoro introspettivo, diretto e sincero che il cantautore porterà sui palchi dei più importanti palazzetti di tutta Italia per un tour di 10 tappe in partenza il 21 marzo.” descrive la fine di un amore in modo delicato, sussurrato, rendendo gentile un momento di passaggio che, nella realtà della vita di ognuno, è in effetti devastante. La scrittura di Brunori Sas riesce a descrivere tramite minuscoli dettagli i momenti più intensi della vitadelle persone, in un modo coinvolgente che cattura, che unisce e che ci fa sentire parte di un tutto.“Quello che mi affascina dei film è l’uso sapiente della musica, quando questa viene contestualizzata e diventa funzionale all’azione” - racconta Brunori Sas- “In questo senso, mi piace che la musica sia al servizio di quello che si sta vedendo sullo schermo. Quello che abbiamo cercato di fare con Duccio Chiarini è stato proprio questo: creare uno scambio reale, bidirezionale tra la sua sceneggiatura e la mia composizione del testo e della musica.”