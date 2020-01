Brunori Sas: Cip! il disco dal titolo onomatopeico e sonoro

di Rita Vecchio

Onomatopeico e sonoro: Cip!. È il titolo scelto da Dario Brunori, in arte Brunori Sas, per il suo ultimo disco. In uscita oggi per Island Record, prodotto con Taketo Gohara e registrato tra la Calabria e Milano, mette insieme undici nuovi brani dalla scrittura e voce inconfondibili. La sua. È il quinto album della carriera, «più poetico, più spirituale, più svolazzante rispetto ai precedenti», racconta il cantautore calabrese a Leggo, con la sua solita intelligente ironia seduto davanti al pianoforte nella Casa degli Artisti da poco aperta a Milano. «Un disco rivoluzionario e ozioso, meno urlato e dai toni nuovi». A tre anni da “A casa tutto bene”, in Cip! si canta «dell’Uomo, e non degli uomini», dice. «L’album precedente è stato importante per tanti motivi, umani e professionali, come si dice nei colloqui di lavoro. Con questo progetto, invece, volevo riconsiderare, in una sorta di Gestalt forma calabra, il rapporto fra ciò che ho sempre considerato centrale, la vita degli uomini, e ciò che ho da sempre considerato periferico, l’universo che ci ospita». In copertina c’è un pettirosso (ecco spiegato il titolo), disegnato da Robert Figlia, «un uccelletto realistico, quasi da vecchia enciclopedia, privo di connotazioni sentimentali stucchevoli, intimamente combattivo e fiero. Una creatura semplice che ama intonare i suoi canti solitari sulla neve, rendendo forse un po’ meno gelidi questi nostri lunghi inverni».



TOUR

Dal 3 marzo, i concerti per la sua prima volta nei palazzetti. Parte da Jesolo, data uno, suonerà poi a Torino (7 marzo), Assago (13 marzo), Casalecchio di Reno – Bologna (15 marzo), Firenze (21 marzo), Ancona (24 marzo), Roma (27 marzo), Napoli (28 marzo), Bari (3 aprile), Reggio Calabria (5 aprile). Il live è prodotto insieme a Vivo Concerti (biglietti in vendita su www.ticketone.it, radio ufficiale invece sarà RTL 102.5), e con lui ci sarà la band di sempre: Simona Marrazzo, Dario Della Rossa, Massimo Palermo, Mirko Onofrio, Stefano Amato e Lucia Sagretti, con l'aggiunta di Alessandro "Asso" Stefana e della sezione brass diretta da Mauro "Otto" Ottolini.

Venerdì 10 Gennaio 2020, 12:02

© RIPRODUZIONE RISERVATA