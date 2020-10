Bruce Springsteen di nuovo con la E Street band: il 23 ottobre arriva "Letter to you", ventesimo lavoro in studio

Bruce Springsteen: oltre 40 anni di carriera - la data convenuta è il 1973 con Greetings from Asbury Park, NJ - e un nuovo album, Letter to you, registrato come se fosse sempre la prima volta. Per lui, anche meglio: “una delle più belle esperienze di registrazione che io abbia mai vissuto”, l’ha definita.



Il 23 ottobre uscirà il ventesimo album in studio di Bruce Springsteen (il nomignolo Boss a lui non è mai piaciuto) registrato nella sua casa in New Jersey; contiene dodici tracce di puro rock e di inconfondibile sound della E Street Band. Letter to you è il ritorno al pubblico dopo il tour The River (2016): «Amo l’essenza quasi commovente di questo album, il sound della E Street Band che suona completamente live in studio, in un modo che non avevamo quasi mai fatto prima, senza nessuna sovraincisione. Abbiamo realizzato l’album in cinque giorni». Il making of dell’album è diventato un docu-film “dietro le quinte” “Bruce Springsteen’s Letter to You,” che uscirà in contemporanea con il disco, il 23 ottobre, su Apple TV+.

