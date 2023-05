Bruce Springsteen, a Ferrara il concerto si farà: il maltempo e le polemiche non fermano lo show

Bruce Springsteen salirà sul palco di Ferrara. Il cantante non si ferma. Nonostante il maltempo stia mettendo in ginocchio l'Emilia Romagna, The Boss, questa sera si esibirà, scatenando non poche polemiche e critiche. Sui social network, infatti, in molti si sono scagliati contro la decisione di non annullare l'evento previsto al Parco Urbano Giorgio Bassani - sold out da mesi - che si prepara a mobilitare più di 50mila persone in un momento critico come questo.

Bruce Springsteen: a Ferrara il concerto si farà

L'imponente macchina organizzativa non si ferma: uno dei live più attesi del 2023, si farà. «Siamo perfettamente consapevoli della situazione di disagio, ma tutto quello che stiamo facendo, lo stiamo facendo nella massima sicurezza e nel massimo rispetto delle esigenze di tutti», ha detto Claudio Trotta, manager della Barley Arts e storico promoter di Bruce Springsteen.

L'ondata di maltempo che ha messo in ginocchio una vasta area dell'Emilia-Romagna ha risparmiato Ferrara e la zona. Così gli organizzatori, pur nella consapevolezza della gravità della situazione nella regione e dei problemi alla viabilità e nel massimo rispetto per le persone colpite, hanno deciso di confermare l'evento.

«Per quindici giorni siamo stati sotto una pioggia costante, ne sono caduti 500-600 millimetri a fronte di una media di 55 millimetri in questa zona nel mese di maggio - spiegano gli organizzatori -.

«Siamo perfettamente consapevoli del dramma delle zone alluvionate - proseguono quelli dello staff di The Boss -. Ma Ferrara non è zona rossa, le scuole non sono state chiuse, gli eventi meteo sono in esaurimento come indicano le previsioni e anche le istituzioni. Peraltro le unità della protezione civile di Ferrara sono impegnate nelle zone colpite, hanno trasportato materiali a Cesenatico e Forlì e così anche i vigili del fuoco hanno lavorato nelle aree alluvionate: ci tengo a precisarlo per smentire chi ci accusa di usare risorse pubbliche, cosa totalmente falsa».

Le aspre critiche

Ma sui social le polemiche non sembrano tener conto di tutte le spiegazioni date. Molti sono i post apparsi in cui gli utenti si scagliano contro il cantante, gli organizzatori e il sindaco di Ferrara, Alan Fabbri. Dopo i disastri provocati dall'alluvione nelle province limitrofe a Ferrara, il web chiede rispetto per le vittime.

Tra le critiche, anche i problemi di mobilità e i rischi per raggiungere la città estense e la necessità di utilizzare forze dell'ordine e sanitarie che potevano essere altrimenti dirottate verso le aree più colpite dal maltempo. Molti anche i possessori di biglietto che hanno scritto di voler rinunciare comunque al concerto. Qualcuno ha segnalato anche che nelle ultime ore sono stati rimessi in vendita, da parte dei fan, decine e decine di biglietti acquistati per l'appuntamento ferrarese del Boss, segno che parecchi hanno deciso di rinunciare all'evento.

Un concerto già contestato

Un concerto nato col piede sbagliato quello di Bruce Springsteen. Nei mesi scorsi infatti forti erano state le contestazioni da parte degli ambientalisti e il comitato "Save the park" aveva lanciato online, sulla piattaforma Change.org, una raccolta firme, con oltre 43mila adesioni, per spostare l'evento in un altro posto.

Bruce Springsteen «disturba i volatili», era la motivazione che aveva messo sul piede di guerra associazioni ambientaliste e animaliste ferraresi.

La risposta del sindaco

«Conosco i romagnoli, grandi lavoratori e di grande cuore e sono felice per i messaggi che in queste ore ho ricevuto proprio da loro, esortandomi a non leggere le critiche e ad andare avanti. Molto meno felice per tutti gli oppositori politici locali che, per posizioni meramente ideologiche, sono costretti a sfruttare ancora una volta tragedie come queste, che non mi vedono in alcun modo responsabile, per infangare il buon nome del mio operato e della citta», evidenzia Alan Fabbri.

«Credo che la musica tutta, e a maggior ragione a questi livelli, abbia il grande potere di unire popoli e sensibilita di ogni parte del mondo. Oggi Ferrara, come Forli, Faenza, Cesena, Imola, Ravenna e tutta l’Emilia Romagna sono il centro del mondo e avranno l’occasione di dimostrare che nonostante tutto non ci pieghiamo dinnanzi alle avversità. Ma reagiamo attivamente, continuando a lavorare in silenzio e a testa bassa per il nostro territorio», aggiunge il sindaco di Ferrara. «Godendo della popolarita mondiale che in questo momento abbiamo come citta, credo possiamo fare molto di piu che restare inutilmente fermi annullando un concerto».

«Come potete immaginare sono stati giorni molto intensi, anche se ovviamente non sono paragonabili a quelli vissuti dai nostri fratelli romagnoli. Chiedo scusa se mi sono assentato qualche giorno dal darvi personalmente comunicazioni ma come potete immaginare siamo stati tutti molto impegnati nel risolvere le criticita incontrate a causa della pioggia che, per fortuna, non ha creato danni nel nostro territorio». Inizia cosi un lungo post su Facebook di Alan Fabbri, sindaco di Ferrara, per confermare il concerto di Bruce Springsteen che si terra stasera nella citta estense.

«Nessuno avrebbe mai potuto immaginare un momento del genere quando, due anni fa, si iniziavano a gettare le basi per questo concerto», prosegue il sindaco. Un concerto che «vista l’enorme complessita non puo prevedere rinvii o annullamenti dopo aver coinvolto migliaia di lavoratori, e che vede confluire in citta migliaia di turisti provenienti da ogni parte del mondo, che hanno comprato un biglietto aereo, una stanza d’albergo per diversi giorni e si organizzano da tempo per raggiungerci»

«Mi dispiace se qualcuno puo aver pensato che Ferrara sia rimasta insensibile alla tragedia in Romagna solo perche non ha annullato il concerto del Boss. Ma vi posso garantire che da ex sindaco di Bondeno, che ha vissuto il terremoto del 2012, in prima linea, non ho mai chiesto che l’Italia o la Regione fermasse campionati, eventi e produzione di aziende per solidarieta nei nostri confronti», continua Fabbri sui social dove appare sul prato davanti al palco dove stasera si esibira il Boss.

«Primo perche non risolve nulla, se non creare altri danni economici a territori, lavoratori e imprese che hanno investito ingenti somme per la realizzazione dell’evento, secondo perche e un livello di demagogia che non mi appartiene», spiega il sindaco di Ferrara. «Perche e di questo che si tratta: in Italia c’e ancora una parte dell’opinione pubblica che pensa che il mondo degli eventi non sia un settore uguale agli altri, che se ne puo fare tranquillamente a meno, e in virtu di questo puo essere sacrificato in qualsiasi occasione. Nella realta dei fatti - prosegue - sono aziende e persone che hanno subito piu di tutte le altre categorie il peso di due anni di restrizioni Covid, ed e un peccato che qualcuno oggi lo abbia gia dimenticato».

«Oltre alle squadre di soccorso che gia operano in quelle zone da giorni, ho chiamato il sindaco Massimo Isola perche abbiamo deciso di ’adottarè il comune di Faenza, uno dei piu colpiti, per dimostrare fattivamente tutta la nostra solidarieta. Dopo la donazione di 10mila euro dal Comune di Ferrara, potranno pervenire le vostre attraverso questo iban IT20V0627013199T20990000808 intestato al Comune di Faenza con causale ’Donation for the flood Emergency 2023’, evidenzia Fabbri.

«Vi ricordo che Ferrara non e isolata e puo essere raggiunta in vari modi: attraverso la A1, treni speciali e ultimamente sono stati riaperti anche tratti della a14 interessati dall’alluvione. Che la musica di questa sera raggiunga le popolazioni colpite dall’alluvione con un unico grande abbraccio. Buon concerto!», firmato Alan Fabbri.

