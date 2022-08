Britney Spears è pronta, il grande ritorno alla musica: con Elton John canteranno «Hold Me Closer»

I fan lo attendevano da tanto. Finalmente Britney Spears torna a cantare. E il grande ritorno alla musica dell'ex reginetta del pop sarà in grande stile. Con lei, in un duetto da favola, ci sarà Elton John che ha annunciato la prossima pubblicazione del singolo «Hold Me Closer».

Il nuovo singolo

La traccia è una nuova versione della canzone di Elton John «Tiny Dancer», su cui la coppia ha lavorato in una sessione di registrazione super segreta a Los Angeles a luglio. Il mese scorso, è stato riferito che Britney Spears ed Elton John si sono incontrati in uno studio musicale a Beverly Hills per dare una nuova svolta al suo successo del 1971.

Il brano è prodotto dal produttore vincitore di un Grammy Andrew Watt e l'uscita è prevista per la Universal Music ad agosto. Il duetto era «un'idea di Elton e Britney è una grande fan», aveva precedentemente riportato Page Six, citando una fonte del settore. «Britney era in studio a Beverly Hills la scorsa settimana con Elton per la sessione di registrazione super segreta supervisionata dal produttore Andrew Watt. I due hanno già suonato insieme e chi ha potuto ascoltarli è già impazzito per la nuova versione». E adesso cresce anche l'attesa dei fan, impazienti di ascoltare il ritorno in grande stile di Britney Spears.

