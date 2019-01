Briga in duo con Patty Pravo: «Un onore, è l'ultima diva»

Martedì 29 Gennaio 2019 - Ultimo aggiornamento: 11:56 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

MILANO - Un incontro che è crocevia generazionale. Parole e musica di due vite artistiche che si trovano. È questa la somma di Patty Pravo più Briga che sbarcano al Festival con il brano Un po' come la vita. Un duo che ha in comune più di quanto appaia: 41 gli anni (del 1948 lei, del 1989 lui) che separano la regina del Piper - che con questo Sanremo raggiunge il 10 per numero partecipazioni - dal rapper romano, ex concorrente di Amici, che sulla carta di identità è Mattia Bellegrandi.«È straordinario duettare con l'ultima diva della musica italiana - commenta Briga - Dire che è un onore è riduttivo». Ad accomunarli parrebbe essere (a parte la musica) il modo «avanguardista di affrontare la vita, senza paura del rischio» e la serietà mista a senso di ironia e di humour: «non smetterei mai di ascoltarla quando mi racconta aneddoti, come quello del suo accento veneziano contaminato di romano attaccatole dall'amica Gabriella Ferri o di Tenco che la notte non la faceva dormire per turbamenti amorosi che si inventava. A me queste storie fanno venire i brividi». E sul brano sanremese, per cui abbandona in parte il rap, Briga - che uscirà l'8 febbraio con Il rumore dei sogni raccolta di suoi pezzi in 2 cd, 7 duetti tra cui Venditti e Ferro e 2 inediti - aggiunge: «Non è una canzone vecchia ma può essere trasferita alla notte dei tempi. Affronta il tema delle decisioni da prendere, un omaggio all'esistenza e abbraccio a tutto ciò che essa ci mette davanti agli occhi, nella ricerca di quello scatto mentale che ci consente di accogliere piuttosto che respingere, di accudire piuttosto che trascurare». A fare tris nella serata duetti, Giovanni Caccamo. Cosa porti a Sanremo? «Il mio barbiere, - ride Briga - cosi cambio colore di capelli ogni sera. Il fotografo per i video sui social. E un abbonamento in platea per mio padre». (R. Vec.)