Briga, attacco ai cantanti italiani: «Con loro ho rotto. Roma? Una mamma che ti culla»

Mercoledì 30 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 09:26 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

ROMA - «Roma non è una bella figa da portare a letto, ma una madre meravigliosa che ti culla». Mattia Bellegrandi, in arte Briga e trent'anni non ancora compiuti, riparte dalla sua città. Disco nuovo, Che cosa ci siamo fatti. E un'evoluzione cantautorale che prende sempre più le distanze dal rap. Undici tracce, più la ghost, che sono anche una messa in musica del suo romanzo, Novocaina. Tant'è che il disco si apre con Se ti sbranassero gli squali, poesia che chiude il libro.«Mi piacerebbe. È come se le canzoni fossero la colonna sonora del romanzo, scritto come fosse una sceneggiatura. È una denuncia sociale e una storia d'amore generazionale».«Se non a Roma, dove? Sono visceralmente attaccato a questa città. E ai suoi maestri».«Venditti. Le finestre sono gli occhi e San Pietro è la capoccia. Ho sempre ammirato il modo affettuoso di Antonello di parlare di Roma».«No. Ho mandato a quel paese tutti i cantanti italiani. Ho fatto Amici e ho ritirato dal mercato il disco. Ma ero sicuro di poter fare questo programma come non lo aveva fatto nessuno».«No. Sono un indipendente e so quello che valgo. La produzione mi ha premesso di essere libero e questo mi ha garantito un'esposizione televisiva più unica che rara, dandomi gli strumenti di cui avevo bisogno».«Ha cambiato le mie abitudini che per uno geloso della sua vita privata e poco social, è tanto».«Mi sono preso il tempo. Mi sono fermato. Ho fatto con calma».«Finita e che vivo in modo platonico, cantando di una stanza piena di donne, ma poi la verità è che non ti addormenti perché pensi alla ragazza che hai amato».«Credo sia una dichiarazione d'amore. Lui non l'ha ancora ascoltata. Tutto il disco nasce da un'esigenza di comunicare il mio quotidiano in un mondo frenetico. L'ho scritto di pancia e di cuore».«Un ragazzo come tanti che ha fatto della tenacia e della perseveranza il suo cavallo di battaglia».riproduzione riservata ®