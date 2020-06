I Boomdabash tornano con un nuovo singolo «Facciamo il Karaoke con la Amoroso»

MILANO - Boomdabash più Alessandra Amoroso. Oramai sono un gruppo di fatto che ci hanno preso gusto. Dopo il successo di Mambo salentino, sarà Karaoke il nuovo brano in uscita domani che ha tutti i presupposti (ma proprio tutti) per farne hit dei prossimi mesi. Ritmo, energia, nel testo qualche parolina inglese e qualcun'altra in dialetto della terra che li accomuna, il Salento. Ed è lì che raggiungiamo Biggie Bash, ovvero Angelo Rogoli, il cantante del gruppo.



Suoni belli allegri. La quarantena trascorsa al Sud fa bene, a quanto pare.

«A colpi di gruppi whatsapp e di videoconferenze, volevamo dare un messaggio positivo. Trasmettere la voglia di lasciarsi andare e di ballare, non importa dove. Noi siamo stati qui, nel posto dove siamo nati e cresciuti».



Com'è stato guardare il Nord da lì?

«Non sono un virologo, non sono un esperto. Ma mi pare certo che siano state fatte scelte sbagliate. La Lombardia ha acquistato il tristissimo primato di regione più colpita al mondo. Forse qualcosa poteva essere gestita meglio».



Stessa cosa per i live?

«È il settore completamente dimenticato. Non abbiamo risposte, direttive, non sappiamo quando potremo ricominciare. Il presidente Conte dice che siamo quelli che fanno divertire. Ma siamo pure quelli con una partita iva che pagano le tasse. E attorno a noi ci sono 20 persone che hanno bisogno di sostegno».



Karaoke però è una botta di vita.

«Ha soprattutto una grande carica emotiva. La condivisione con Alessandra ci fa stare bene a livello fisico e mentale».



Altro giro, altro caffè?

«Certo. Come per Mambo Salentino. Noi pasticcini e mazzo di fiori. E lei che ci prepara il caffè con la moka. Oramai è rito propiziatorio». Ultimo aggiornamento: Giovedì 11 Giugno 2020, 09:39

