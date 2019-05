Boomdabash, al via il Per un milione tour: le prime date dal vivo in tutta Italia

Sulla scia del grande successo dello speciale concerto – evento “Boomdabash & Friends” che ha travolto l’Alcatraz di Milano lo scorso 9 Maggio i Boomdabash non intendono fermarsi e tornano alla dimensione live annunciando il loro “Per un milione tour”, una prima tranche di date dal vivo che dal 21 Maggio vedranno la band protagonista per tutta l’estate fino a Settembre in giro per l’Italia tra principali club, Festival e Summer Arena.



Tra le prime date confermate del “Per un milione tour” dei Boomdabash la leg estiva partirà il 21 Maggio da San Severo (Fg) per proseguire il 4 Luglio a Pavia, il 13 Luglio a Valmontone (Rm), il 14 Luglio a Mestre (Ve), il 2 Agosto ad Agira (En), il 6 Agosto a Vignanello (Vt), il 9 Agosto a Vasto (Ch), il 17 Agosto a Roseto Capo Spulico (Cs), il 18 Agosto a Torre Paduli ( Le), il 21 Agosto ad Alassio (Sv), il 31 Agosto a Noci (Ba), il 6 Settembre a Matelica (Mc), il 14 Settembre a Mondovì (Cn) e il 21 Settembre a San Vito lo Capo (Tp).



Considerata una delle migliori band reggae italiane, i Boomdabash sono in grado di mixare sapientemente in un tutt’uno davvero inedito e sorprendente elementi reggae, soul, drum and bass e hip hop, a testimonianza della grande versatilità della band nel muoversi in diversi range e stili musicali. All’interno dell’ultimo loro lavoro in studio non mancano inoltre i riferimenti a molte tematiche sociali care al gruppo. Da sempre Boomdabash trattano nei testi delle loro canzoni argomenti che nascono dall’attenta osservazione e analisi di alcune problematiche che affliggono la società odierna: dal bullismo, alla lotta dei diritti per l’amore tra persone dello stesso sesso sino allo schierarsi a favore di tutte quelle persone che socialmente e involontariamente risultano essere più deboli.

In questa nuova avventura live i quattro componenti del gruppo (Biggie Bash, Payà, Blazon e Mr. Ketra) proporranno dal vivo molti brani del loro ultimo lavoro “Barracuda – Predator Edition 2019”. Durante la performance live non mancherà l’occasione di ripercorrere i momenti più salienti della loro carriera musicale, riascoltando i loro maggiori successi, da “Portami con te” al “Il solito Italiano”, senza dimenticare “Non ti dico no”, singolo già certificato doppio platino dalla FIMI il cui video ha superato le 40 milioni di views sulla rete.



Durante le performance dal vivo non mancherà inoltre la possibilità di ascoltare “Per un milione”, brano presentato a Sanremo 2019 che a distanza di oltre tre mesi continua a rimanere ai vertici delle classifiche, impazzando su Spotify con milioni di stream e rimanendo tra i brani più richiesti e suonati dalle radio. “Per un milione”, già certificato doppio disco di platino dalla FIMI/GFK e il cui video sfiora 50 milioni di views sulla rete, è anche disponibile nella versione spagnola “Que Te Enamores” featuring Cupido e Portusclan El tigre



Attraverso l’irrefrenabile energia che li contraddistingue da sempre sul palco, i Boomdabash sono pronti a far ballare il proprio pubblico e a stupire con numerose sorprese ed effetti speciali.

Le prevendite delle nuove date del “Per un milione tour” sono disponibili sui canali Boomdabash al seguente link http://www.boomdabash.com/ e acquistabili direttamente in loco.

RTL 102.5 è media partner ufficiale del “Per un milione tour”

CALENDARIO DEL “PER UN MILIONE TOUR” IN CONTINUO AGGIORNAMENTO:

21/05 - San Severo (Fg) @ Festa del Soccorso 2019

04/07 - Pavia @ Castello Visconteo

13/07 - Valmontone (Rm) Valmontone Summer Festival @ Valmontone Outlet

14/07 - Mestre (Ve) @ Home Festival c/o Parco San Giuliano

02/08 - Agira (En)

06/08 - Vignanello (Vt)

09/08 - Vasto (Ch) @ Aqualand

17/08 - Roseto Capo Spulico (Cs) @ Lungomare

18/08 - Torre Paduli (Le)

21/08 - Alassio (Sv) @ Riviera Music Festival

31/08 - Noci (Ba) @ Noci Music Festival

06/09 - Matelica (Mc) @ Faceoff Fest

14/09 - Mondovì (Cn) @ Wake up Festival

21/09 - San Vito lo Capo (Tp) @ Cous Cous Festival

