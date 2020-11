Boomdabash, l'11 dicembre esce “Don’t worry – il best of”, raccolta di inediti e vecchi successi

Dopo l’uscita del nuovo brano “Don’t worry”, i Boomdabash annunciano l’arrivo di “Don’t worry (Best Of 2005-2020)”, una raccolta tra grandi successi e nuovi inediti, già disponibile in pre order, in uscita il prossimo Venerdì 11 Dicembre su etichetta Soulmatical Music / Polydor (Universal music Italy).

Sulla scia del successo di “Karaoke”, hit già certificata triplo disco platino, regina dell’estate 2020, Boomdabash sono tornati con “Don’t worry", un brano ricco di energia e positività, un invito a non perdere la speranza nonostante i molti momenti bui della vita.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 19 Novembre 2020, 18:36

