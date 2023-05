Bono Vox a Napoli, sciarpa al collo festeggia il compleanno: «Sono allergico alla Juventus»

L'euforia napoletana colpisce tutti. Dopo il successo dello scudetto, sono tante le celebrità che hanno scelto - come meta turistica - Napoli. E l'ultimo a essere travolto dalla passione dei tifosi partenopei è stato Bono Vox. Il leader degli U2, è arrivato in città nelle scorse ore per l'unica tappa del suo tour italiano e, appena sceso dall'aereo, è stato accolto dall'affetto unico al mondo dei tifosi.

Il frontman degli U2, ormai 63enne, si esibirà sabato sera al teatro San Carlo con il suo spettacolo Stories of Surrender e in questi giorni ne approfitterà per lasciarsi contagiare anche dalla cucina napoletana. In un altro video che ha fatto il giro del web, infatti, Bono Vox è in un noto locale del centro mentre assaggia prodotti tipici, deliziando i clienti con la sua voce.

Sciarpa al collo

Mentre il cantante si gode il calore della città e i piatti tipici, con una sciarpa del Napoli al collo, è reso noto che a chi ha acquistato i biglietti per il suo concerto, è giunta una mail in cui confessa che per lui esibirsi nello storico teatro è un sogno.

Il dress code

Il cantante, però, nella sua mail ha anche chiesto un determinato tipo di abbigliamente: «Faremo un film di questo sogno - racconta nella mail - e vorrei chiedervi aiuto per far prendere vita a questa storia fantastica. Invito voi, i meglio vestiti d'Europa, a venire eleganti per la nostra notte al teatro». Poi la richiesta specifica: «Se avete una t-shirt nera, è ok. Ma se nell'armadio avete frac e cilindro, è il momento di tirarli fuori».

«Allergico alla Juventus»

Ma dopo la richiesta ai suoi fan, ecco sorprendere tutti con una dichiarazione che ha infiammato tutta Napoli. L'atmosfera che si respira in città, da giorni ormai, è contagiosa e anche Bono non ha potuto che farsi travolgere. Così, mentre festeggiava il compleanno, lo staff del ristorante in cui stava cenando gli ha chiesto se avesse qualche intolleranza.

E la risposta ha lasciato tutti a bocca aperta, scatenando l'ilarità dei napoletani. «I'm only allergic to Juventus», ha detto ai ristoratori. L'unica cosa a cui è allergico è alla Juventus e sicuramente Bono Vox ha scoperto come ingraziarsi il pubblico napoletano...

Ultimo aggiornamento: Giovedì 11 Maggio 2023, 16:46

