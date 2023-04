Bob Sinclar: «Torno col ritmo degli anni 80 per riportare buone vibrazioni»

di Ferruccio Gattuso

Da dietro la console si possono pilotare le emozioni e, talvolta, suggerirle. Certo non è difficile se sei Bob Sinclar e se la musica ti passa sotto le dita, e da sempre sai come fare ballare. I corpi come i pensieri. Il nuovo singolo che il deejay francese fa atterrare sul pianeta musicale è “Never Knew Love Like This Before”, e a interpretarla è il connazionale Quinze. «L’ho contattato su Instagram, ero convinto fosse anglosassone, ho scoperto che era francese come me», spiega il deejay. Hit degli anni 80 di Stephanie Mills, vincitore di un Grammy nel 1981 come “miglior canzone R&B e Blues” (superando persino un classico come “Upside Down” di Diana Ross), questa canzone «è perfetta per ritornare», spiega Bob Sinclar.

Qual è il segreto di questo brano?

«Si porta dentro tutta la magia di un decennio che arrivò come una ventata di aria fresca: dalla musica nera nacque la dance music di New York e Detroit. Gli anni 80 sono stati spesso attaccati, ma negli ultimi tempi si stanno prendendo una rivincita».

Perché secondo lei?



