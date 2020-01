Il lunedì più nero dell'anno in musica: dai Boomtown rats a Salmo

Blue Monday: 20 gennaio, il giorno più triste dell'anno. Gli abbracci sono l'antidoto

Lunedì 20 Gennaio 2020, 07:30

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il giorno più odiato della settimana. Anche nelle canzoni. Il lunedì ha ispirato artisti dei generi più disparati. Scatenando, in genere, inni “negativi”. Come I Don’t Like Mondays dei“I want to shoot the whole day down”, cantava, l’uomo di Live Aid, alla testa della band irlandese. Un giorno da cancellare dal calendario, dunque.Ne è convinto anche, che gli dedicò un’invettiva delle sue, gridando a squarciagola “Odio i lunedì”.E non molto dissimile l’approccio del rapperche nella sua Lunedì canta “Questo è un altro lunedì di sabato sera/ Quindi per favore puoi lasciarmi solo”.Più malinconico l’approccio dei, che, dietro la muraglia di beat, Minimoog e basso galoppante di Blue Monday hanno costruito un inno alla quieta disperazione d’inizio settimana.Ma c’è anche chi ha interpretato il lunedì in altra ottica, come leche con la loro celebre Manic Monday hanno celebrato il delirio frenetico del giorno più caotico della settimana.