Da Zaniolo a Mancini e Spinazzola, mezza Roma al concerto di Blanco

Blanco incanta Roma. Erano in 30mila i fan in delirio al concerto nella Capitale . E tra loro anche mezza squadra di calcio della Roma. Zaniolo (con gli occhiali da sole), Mancini, Spinazzola, Kumbulla, Ibanez, Tripi: tutti in prima fila nell'area ospiti vip dell'evento per ascoltare le canzoni di Blanco e cantare come tutti i presenti.

Una sorpresa anche per il cantante, anche lui con un passato da calciatore. I giocatori giallorossi, a cui Mourinho evidentemente ha concesso una serata di libertà, sono stati riconosciuti da molti presenti che hanno registrato alcuni video finiti sui social.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 27 Luglio 2022, 23:34

