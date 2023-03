Blanco e Mina insieme per un duetto: la rivincita del cantante dopo il palco devastato a Sanremo

Dopo la furia sul palco del Festival di Sanremo la carriera di Blanco sembrava aver subito una brusca frenata, ma ora come l'araba fenice, risorge dalle ceneri e mette a tacere tutti: pronto un duetto con Mina. Il brano non ha ancora un titolo ma ha già mandto in subbuglio addetti ai lavori e non.

Blanco, il papà: «Contro mio figlio iniziativa mai vista prima, così al Festival non ci andrà più nessuno»

Selvaggia Lucarelli pizzica Giorgia Soleri: «A Pechino Express i dolori della malattia sono scomparsi?»

Didascalia

Blanco a Sanremo, Striscia la notizia smonta il caso fiori: «Una messinscena. Le rose non avevano le spine». Ecco le prove

Quando uscirà il singolo

Il nuovissimo brano, non ha ancora un titolo, e stando alle indiscrezioni sarebbe in fase di produzione, tra lo studio di incisione di Lugano, e quello del produttore di Blanco, Michele Zocca. Il singolo verrà inserito nel nuovo album di Mina che arriva a cinque anni di distanza dal precedente «Maeba», seguito nel 2019 dal progetto «Mina Fossati». Come riporta il Messaggero il singolo anticiperà anche il nuovo album di Blanco, che dovrebbe arrivare in radio e sulle piattaforme il 14 aprile.

La passione di Mina per Blanco

La collaborazione tra Mina e Blanco però non dovrebbe stupire in fondo così tanto. Durante Sanremo 2022 fu Massimiliano Pani, il figlio della tigre di Cremona ad aver dichiarato «La sua canzone preferitaè "Brividi" di Mahmood e Blanco». A cui è piaciuta così tanto che la canterà in duetto con lo stesso Blanco e la includerà nel suo nuovo album di inediti.

Sanremo, il palco distrutto e la denuncia

Mentre cantava il singolo "L'isola delle rose" Blanco ha avuto problemi con le cuffie, non riuscendo più a sentire la sue voce invece di stoppare tutto, ha pensato bene di inziare a distruggere tutto quello che ha trovato a tiro. Un'esibizione che è ststs ricoperta dai fischi dell'Ariston e dalle polemiche che ne sono susseguite successivamente. E non è bastata la sua lettera di scuse ha cominciato a calciare e frantumare tutto ciò che lo circondava. Per questo è stato fischiato dal pubblico presente all'Ariston e gli è costata una denuncia per danneggiamento con l'apertura di un fascicolo da parte della Procura di Imperia.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 9 Marzo 2023, 12:21

© RIPRODUZIONE RISERVATA