Blanco, malore sul palco di Genova. Il video virale su TikTok: «Continua a cantare e poi esce di scena»

Lo scorso 13 settembre, per Blanco, doveva essere un altro successo. La sua seconda data del suo tour «Blu celeste» è andata facilmente sold out, ma qualcosa è andato storto. I tanti fan presenti hanno iniziato a notare che il loro beniamino stava male. E in pochi giorni i video del suo malore sono subito virali su TikTok.

L'anno da record

Il suo concerto inizia e tutto sembra filare liscio. Per Riccardo Fabbriconi, in arte Blanco, è l'anno dei record: concerti, la vittoria al Festival di Sanremo con «Brividi» e la relativa partecipazione all’Eurovision Song Contest. Ma a Genova per Blanco qualcosa non va. L'artista è sul palco ma, come sembrerebbe documentare un video caricato da un utente su Tik Tok, il cantautore avrebbe accusato un malore improvviso.

Una fitta al cuore

Blanco continua a cantare, ma finita la canzone in programma nella sua scaletta, interrompe e chiede scusa ai fan. «Ho avuto una fitta al cuore, scusate non mi è mai successo», dice al suo pubblico. E nel video la voce in sottofondo racconta: «Ieri sera al concerto durante 'Nostalgia' a Blanco è venuta una fitta al cuore e nonostante si capiva provasse un forte dolore (si è fermato spesso lasciando cantare solo noi) ha continuato a cantare il pezzo fino alla fine, poi è uscito di scena per circa 15 minuti». Terminata la canzone, Blanco appare visibilmente in affanno e lascia spazio ai fan per urla e complimenti in attesa di poter riprendere fiato. La situazione però non si sblocca ed è quindi necessario l’allontanamento dal palco da parte dell’artista, non visibile nel video. Tra i commenti c’è anche chi conferma quanto Blanco sia stato dispiaciuto dell’accaduto: «Ci avrà chiesto scusa 100 volte da quel momento alla fine del concerto», raccontano gli utenti presenti a Genova.

La buona notizia

Poi però, fortunatamente, arriva la buona notizia. In quei 15 minuti in molti hanno temuto per la salute di Blanco e che non fosse più in grado di proseguire la serata. Ma l'artista si è ripreso bene. È tornato sul palco e ha continuato la scaletta. Blanco ha proseguito e ha ringraziato il pubblico per la pazienza avuta.

La causa del malore?

Dopo la gioia di aver rivisto Blanco sul palco, di nuovo in forze, in molti hanno iniziato a chiedersi cosa fosse successo e il motivo del malore. I fan sui social hanno iniziato a valutare le possibili ipotesi. C’è chi attribuisce il tutto ai troppi impegni lavorativi per un ragazzo di soli 19 anni, chi pensa possa essere solo ansia da prestazione e chi invece scarica la colpa allo stress dell’ultimo periodo. La vera causa del malore resta sconosciuta, ma nel frattempo Blanco si è rimesso al 100% e venerdì 16 settembre ha chiuso alla grande il suo tour a Milano.

