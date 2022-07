Blanco in lacrime dopo il concerto: «Piangere? Non lo facevo da tempo». Cosa è successo

Il fenomeno Blanco continua. E arriva anche qualche lacrima. Il giovanissimo cantante, impegnato col tour estivo, ieri ha rivelato sui social un momento emozionante dopo il concerto che l'ha visto protagonista al Lucca Summer Festival davanti a circa 45 mila fan.

Cosa ha detto

«Dopo il concerto ho pianto non lo facevo da tanto. Per una serie di motivi, dolore, gioia di quel momento e la bellezza anche dell'imperfezione della sfortuna e la fortuna di come succedono le cose», scrive il 19enne Blanco, pseudonimo di Riccardo Fabbroni.

Il vincitore di Sanremo ha pubblicato un video del concerto mentre intona Blu celeste, singolo che l'ha portato al successo, di fronte a migliaia di voci e luci. Poi continua: «Sono un ragazzo normalissimo che ha iniziato a scrivere nella cantina di casa sua 3 anni fa per gioco perché amavo la musica e la amo. Stasera 40 mila persone hanno cantato una canzone scritta proprio in quella cantina con una penna blu su quaderno a righe di scuola».

Il concerto

I biglietti per il concerto, andati a ruba in pochissimi minuti, hanno costretto l'organizzazione a spostare l'evento da piazza Napoleone alle Mura di Lucca per permettere l'entrata a un numero più elevato di persone.

In centinaia sotto il sole dalla mattina in attesa dell'apertura dei cancelli, per conquistare i posti migliori. Ragazzi provenienti da tutta Italia per assistere al concerto del loro idolo.

Il messaggio

Il messaggio rilasciato sul profilo principale di Blanchito Bebe, così come si fa chiamare, ha ottenuto in pochi minuti tanti commenti pieni di amore da parte dei fan. Tra questi anche la fidanzata Martina, che scrive: «Sei magico piccolino».

