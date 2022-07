Blanco, il mega concerto alle Capannelle: già migliaia di fan in attesa sotto il sole

di Angela Casano

Si prevede una serata da ‘Brividi’. Questa sera, 27 luglio, Blanco canterà all’ipprodromo delle Capannelle a Roma, davanti a 30 mila persone. Una tappa speciale quella nella Capitale, che vedrà il vincitore di Sanremo esibirsi in una doppia data, oggi e giovedì 28 luglio. In centinaia sotto il sole dalle prime ore del mattino, combattendo il caldo rovente, per conquistare il posto migliore e godersi il concerto a due passi dal loro idolo.

L’organizzazione si occupa di bagnare i fan con gli appositi irrigatori per superare le temperature bollenti. L’adrenalina è a mille, è tutto pronto al Rock in Rome. Si canta e si urla in attesa di ascoltare i brani del cantante dal vivo. La scaletta prevede tutti i maggiori successi del giovane 19enne e i brani che lo hanno portato al successo, cominciando da Mezz’ora di Sole fino a Notti in Bianco. Un’attesa, per i fan radunati nei pressi dell’Ippodromo dall’alba, che sicuramente sarà ripagata.

