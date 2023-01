Blanco, ecco il nuovo singolo 'L'isola delle rose': da venerdì 27 gennaio su tutte le piattaforme

Blanco pubblica "L’isola delle rose", nuovo singolo disponibile da venerdì 27 gennaio su tutte le piattaforme digitali per Island Records / Universal Music Italia.

E' l'aggiunta di un altro tassello per il vincitore della passata edizione del Festival di Sanremo con la canzone Brividi, in duo con Mahmood, palco su cui tornerà come ospite il prossimo 7 febbraio. L’attesissimo ritorno arriva dopo l’incredibile catena di traguardi raggiunti dall’artista nell’ultimo anno: 52 dischi di platino, 4 dischi d’oro, oltre 1 miliardo e mezzo di stream sulle piattaforme, un tour di 35 date andato interamente sold out, l’annuncio di due imperdibili appuntamenti per la sua prima volta negli stadi: martedì 4 luglio allo Stadio Olimpico di Roma e giovedì 20 luglio allo Stadio San Siro di Milano.



Sarà inoltre tra gli headliner di ONE MORE FEST, venerdì 23 giugno all’ RCF Arena di Reggio Emilia (Campovolo).

