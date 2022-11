Blanco, prima volta negli stadi a sorpresa: 4 luglio all'Olimpico di Roma e 20 luglio a Milano San Siro

Blanco per la prima volta negli stadi. Il 4 luglio allo Stadio Olimpico di Roma e il 20 luglio allo Stadio San Siro di Milano. E' l'annuncio a sorpresa del vincitore insieme a Mahmood della 72° edizione del Festival di Sanremo con il brano “Brividi” (quinto platino), dopo il triofo di Blu Celeste tour (titolo omonimo del disco sesto platino), che ha visto Blanco esibirsi in tutta Italia con 35 date interamente sold out con oltre 350.000 biglietti venduti.

Oltre agli stadi, l’artista annuncia la lavorazione di un nuovo album.

Le prevendite delle due date di Roma e Milano saranno disponibili da domani, venerdì 18 novembre, alle ore 18.00 su www.vivoconcerti.com e www.friendsandpartners.it e da mercoledì 23 novembre alle ore 11.00 anche nei punti vendita autorizzati.



Un nuovo importante traguardo per Blanco, che ha collezionato in meno di due anni 49 dischi di platino e 3 dischi d’oro e che con il suo disco d’esordio, Blu Celeste ha totalizzato ad oggi oltre un miliardo e mezzo di stream sulle piattaforme.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 17 Novembre 2022, 18:28

© RIPRODUZIONE RISERVATA