Blanco, non solo il trionfo a Sanremo 2022: super festa per il 19° compleanno FOTO

Doppi festeggiamenti per Blanco, il vincitore di Sanremo 2022 insieme a Mahmood con "Brividi". Riccardo Fabbriconi, in arte Blanco, ha compiuto il 10 febbraio 19 anni e, per festeggiare, ha radunato amici e parenti per spegnere insieme le candeline. Come riportano i post su Instagram dei suoi amici, il giovane di Calvagese della Riviera si è divertito con i suoi amici di sempre a spegnere le candeline nel locale "Primavera al lago", a Desenzano del Garda. Dopo Sanremo è tornato dalle sue parti ed è stato accolto con molto affetto, sia dagli amici che dai proprietari dei ristoranti che lo hanno ospitato.

Ed è proprio il titolare del ristorante a condividere il momento in cui Riccardo Fabbriconi spegne le sue 19 candeline sulla torta. Con lui anche la fidanzata Giulia Lisioli, al suo fianco da prima che diventasse famoso. Blanco si è anche scattato una foto con lo chef, vicino ad una pentola ricca di pasta con le vongole.

Ultimo aggiornamento: Sabato 12 Febbraio 2022, 16:02

