Bimbi per strada: da giovedì il nuovo singolo di Fedez sul flow di “Children” di Robert Miles

Fedez

Dopo una pausa dal mondo della musica, Federico Lucia torna con un nuovo singolo ufficiale. Esce giovedì 11 giugno – in radio e in digitale – “Bimbi per strada”, il nuovo singolo diche anticipa l’attesissimo ritorno musicale dell’artista. Da oggi, venerdì 5 giugno, è inoltre disponibile il presave su Spotify.vero e proprio brano icona degli anni ’90 che ha segnato un’intera generazione. La traccia segue la pubblicazione di “Problemi con tutti (Giuda)”, il cui video su Youtube è stato realizzato da Marc Tudisco, giovanissimo art director tedesco specializzato nel 3D design che ha collaborato alle campagne globali di brand quali Adidas, Nike e Google e con top international artist, a conferma della visione innovativa, avanguardistica e non convenzionale che ha sempre caratterizzato il percorso musicale di Fedez, fin dagli esordi.Dopo una pausa dal mondo della musica, Federico torna con un nuovo singolo ufficiale. Con 6 album all'attivo, in tutta la sua carriera ha collezionato oltre 1,3 miliardi di streaming globali e ottenuto 57 dischi di platino. Nel 2018 è stato protagonista della data-evento “La Finale”, il concerto dei record con oltre 78 mila presenze che l’ha consacrato come il più giovane artista italiano ad esibirsi allo Stadio di San Siro a Milano