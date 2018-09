Martedì 18 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 11:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

, leggendario sassofonista statunitense, è morto domenica scorsa al Riverside University Health System Medical Center di Moreno Valley, in California, in seguito ad un tumore. Aveva 91 anni. Pioniere del caratteristico stile honker, era noto per il suo modo di suonare intenso ed energico che non disdegnava spettacoli acrobatici. Durante i suoi show lasciava il palco, camminava lungo il banco del bar, e a volte usciva dal club, spesso seguito da una fila di persone dal pubblico. Il maggior successo del grande sassofonista è stato la ballata bluescon il cantante Little Sonny Warner.