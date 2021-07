Bianca Atzei, il Comune chiede il green pass per il concerto in piazza: esplode la rabbia dei no-vax

Il Comune di Arconate ha deciso con un’ordinanza che coloro che assisteranno al concerto in piazza di Bianca Atzei, il 26 luglio, dovranno esibire il green pass. Ed è scattata la rabbia via telefono: «Al centralino decine di telefonate con attacchi pesanti dai no vax. Ci hanno dato anche dei nazisti», ha raccontato l’assessore agli Eventi Francesco Colombo al Tg3 Lombardia. Nel mirino anche il sindaco Sergio Calloni. Proteste e insulti arrivati anche attraverso i social, che non hanno risparmiato nemmeno la cantante milanese Bianca Atzei. «Noi andiamo avanti con la nostra strada. O green pass o tampone rapido gratuito da fare prima del concerto. Si tratta di buonsenso», conclude l’assessore.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 15 Luglio 2021, 09:23

© RIPRODUZIONE RISERVATA