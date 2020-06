Beyoncé lancia il nuovo singolo "Black Parade": «La felicità nera è un diritto»

E' uscito a sorpresa “Black Parade”, il nuovo singolo di BEYONCÉ disponibile in radio, in digital download e sulle principali piattaforme streaming.



“Black Parade” è arrivato proprio nel giorno del Juneteenth Day, ovvero la festa che celebra l’abolizione della schiavitù negli Stati Uniti.



«Buon fine settimana di giugno! Spero che continueremo a condividere la gioia e festeggiarci a vicenda, anche nel mezzo della lotta. Per favore, continua a ricordare la nostra bellezza, forza e potenza. BLACK PARADE celebra te, la tua voce e la tua gioia e gioverà alle piccole imprese di proprietà dei neri», ha dichiarato Beyoncé.

Ultimo aggiornamento: Sabato 20 Giugno 2020, 13:53

© RIPRODUZIONE RISERVATA