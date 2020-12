Beyoncé cuore d'oro, dona 500mila dollari a chi ha perso la casa per colpa della pandemia

Beyoncé cuore d’oro, dona mezzo milione di dollari alle famiglie in difficoltà per via del Covid dopo la scadenza della moratoria su sfratti e pignoramenti: la 39enne popstar ha spiegato sul suo sito ufficiale che donerà ben 500mila dollari attraverso la sua organizzazione benefica BeyGOOD , che distribuirà 5mila dollari a testa a 100 persone che rischiano di rimanere senza casa.

Con BeyGOOD Beyoncé cerca di aiutare chi è più in difficoltà in un Paese come gli Stati Uniti profondamente segnato dalle differenze sociali ed economiche: «Quando ci siamo trovati di fronte alla pandemia - si legge ancora sul sito della popstar - abbiamo assistito organizzazioni che fornivano alle persone cibo, acqua, forniture domestiche e tamponi Covid. Abbiamo anche fornito supporto per la salute mentale». Inoltre anche «250 piccole imprese hanno ricevuto sovvenzioni di 10mila dollari».

Ora la seconda fase, che «aiuterà le persone colpite dalla crisi degli alloggi». La moratoria è scaduta il 26 dicembre, con pignoramenti e sfratti: «Molte famiglie ne sono colpite, a causa della pandemia che ha portato a perdita del lavoro, malattie e recessione economica». Per ricevere gli aiuti basterà candidarsi online entro il 7 gennaio 2021: in 100 saranno selezionati e riceveranno i 5mila dollari a fine gennaio, mentre a febbraio, conclude la nota ufficiale, «ci sarà il secondo round».

