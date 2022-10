Sala: «Vi racconto il mio Sting. Una sera a cena nel suo ristorante in Toscana»

di Beppe Sala

I concerti. Quanto ci sono mancati in questi anni di emergenza sanitaria? Quanto è stato difficile per i ragazzi e per chi ha qualche primavera in più sulle spalle non poter ascoltare e vedere esibirsi dal vivo i cantanti che più si amano?

Personalmente, ho sofferto molto a vedere la nostra Milano silenziosa, privata della vivacità e dell’entusiasmo che tutte le manifestazioni musicali riescono a infondere al pubblico di fan e a tutta la città. Con il 2022, però, la musica è cambiata, anzi è tornata.

Quest’anno, in maniera piena, siamo tornati a cantare e ad apprezzare buona musica - di qualsiasi genere - tutti insieme allo stadio, nei palazzetti, in piazza, a teatro, nei parchi… grandi nomi del panorama nazionale e internazionale hanno accompagnato tutto l’anno e soprattutto l’estate milanese, penso a Elton John e ai Guns n’ Roses a San Siro, ai Green Day all’ippodromo SNAI, a Patti Smith al Castello Sforzesco, così come ai nostri Cesare Cremonini, Max Pezzali e a moltissimi altri interpreti ampiamente apprezzati.



E non è ancora finita. Adesso è la volta di un altro cantante e musicista che con i suoi brani ha lasciato il segno nella storia della musica, Sting. Il prossimo 25 ottobre, arriva al Mediolanum Forum il My Songs Tour, un viaggio attraverso le sue canzoni. Io sono particolarmente legato a un super classico: “Englishman in New York” è la mia canzone preferita.

Ho avuto la fortuna di dirglielo di persona, quando lo conobbi, nell’estate del 2021. Ero nel Chianti a pedalare e un amico comune ci ha presentati. Sting mi invitò a cena. Ci siamo visti nel suo ristorante in campagna, insieme alle nostre famiglie. Una bellissima serata di chiacchiere, un bel ricordo. Proprio come quello che le sue esibizioni lasciano nel pubblico che lo segue con effetto dagli esordi con i Police, accompagnandolo nel corso della sua lunga carriera.

