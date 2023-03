Benny Benassi, Albertino, Dj Fargetta e Gabry Ponte: ecco gli ospiti di La Rossa Music Festival

Ritorna La Rossa Music Festival che dal 26 marzo al 2 aprile, a Prato Nevoso, apre le porte per la secona edizione. L'evento, organizzato da Prato Nevoso Ski in collaborazione con Radio Deejay e Radio m2o, per due domeniche animerà con musica e divertimento, a 2000 metri di altezza. L’obiettivo è celebrare la conclusione della stagione invernale 2022/2023, la prima vissuta a pieno ritmo dal periodo pre-Covid. Per farlo, nel comprensorio più esteso della provincia di Cuneo – il Mondolè Ski - arriveranno nomi iconici nel panorama della musica dance e della radio. Il 26 marzo sarà presente Benny Benassi, con Albertino e DJ Fargetta, mentre il 2 aprile sarà il turno di Gabry Ponte.

«Abbiamo voluto riproporre l’appuntamento lanciato lo scorso anno - ha raccontato Alberto Oliva, responsabile della Prato Nevoso spa - Dopo i nomi di Bob Sinclair e Tommy Vee che ci hanno raggiunto nel 2022, anche quest’anno abbiamo deciso di puntare su grandi ospiti. Il nostro obiettivo è far conoscere questo meraviglioso territorio alla gente, di ogni età, ognuno con i suoi gusti».

Ultimo aggiornamento: Giovedì 23 Marzo 2023, 11:27

