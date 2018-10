Lunedì 1 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 23:06 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Volevano fare rumore. Tant’è che quelle due faccette da bravi ragazzi diavevano qualche mese fa intitolato il loro album Siamo solo Noise. Una caricatura a Vasco (“Siamo solo noi”, ndr), sì. Ma “noise” significa rumore, appunto. Un po’ per abbattere i pregiudizi, un po’ per portare la gente a far ascoltare la loro musica indipendentemente dall’aspetto da bellocci e dalle fan deliranti che farebbero di tutto pur di farsi un selfie con loro, Benjamin Mascolo e Federico Rossi - questi i loro nomi - speravano in una rivincita. Quella che li facesse andare oltre l’aspetto fisico, «un po' come della bella donna che proprio perché bella si pensa non abbia testa», e arrivare alla musica.Anche se già con il loro disco di esordio 20:05 (che era l’orario in cui Fede contattò per la prima volta Benji su internet) avevano contato i numeri arrivando al podio della chart di vendita e certificandolo platino. Così anche per il secondo album “0+” (qui addirittura il platino è doppio), e con tutte le visualizzazioni in rete. Perché è vero che i due ragazzi modenesi sono usciti fuori da Facebook e YouTube, luogo virtuale che li ha fatti incontrare, ma le 100 milioni di visualizzazioni su YouTube non erano scontate. Come non era scontato il successo del singolo “Moscow Mule”, anche questo platino per le vendite. Così la canzone è diventata una “moscow mule mania”, che ha imperversato durante l’estate e che ha raccattato visualizzazioni che stanno arrivando a 37 milioni. Una canzone che non sente la necessità di essere volgare - nemmeno una parolaccia nel testo - cosa che (diciamolo) un po’ ti aspetti da due ragazzi di 24 e 25 anni che fanno pop moderno. Soprattutto quando vuoi arrivare.E così, fieri dei risultati, Benji e Fede non si fermano. Uscirà il prossimo 2 novembre il sequel di “Siamo solo Noise” nella sua edizione limitata, con l’aggiunta di inediti. Che già quando presentarono il disco, dicevano: «I brani che abbiamo scelto sono la selezione assassina tra ottanta pezzi. Alcune di queste le pubblicheremo, chissà», facendo intendere a un seguito. Gli inediti saranno presentati per la prima volta live in due concerti, il 16 novembre 2018 al Mediolanum Forum di Milano e il 25 novembre a Roma al Palalottomatica. Mentre dal prossimo 19 ottobre condurranno X Factor Daily per raccontare ogni sera il backstage dei live e dei suoi concorrenti del talent targato Sky.Che se uno pensa che avevano per scelta evitato i talent per emergere. E così anche la tv. Fa un po’ sorridere che ora ci siano dentro. Anche se non in gara.