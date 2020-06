«Benji torna con Fede o mi ammazzo», la risposta del cantante scatena le polemiche tra i fan

Ultimo aggiornamento: Domenica 7 Giugno 2020, 22:21

, ex componente del duettoe. Il cantante ha mostrato un messaggio, molto delicato di una, che gli è stato inviato su Twitter, senza nascondere l'identità della ragazza e il web è insorto.«Scusa ma se vi siete separati perché avete ancora questo profilo! Infami mentirosi! Tornate insieme o mi uccido», è il messaggio piuttosto allarmarmante che la giovane ha scritto e che Benji ha ripreso, condividendolo e commentandolo duramente. «Intanto, stai calma», ha scritto e i fan hanno sono insorti criticando non solo la risposta ritenuta sgarbata ma anche il fatto che non abbia protetto la privacy della ragazza.Notando le polemiche Benji ha poi commentato: «Ciao, non voglio essere maleducato, ma penso che la vera mancanza di rispetto sia da parte di questa persona che mi scrive di uccidersi per una questione simile, quando ho amici che soffrivano di depressione e hanno perso la vita suicidandosi togliere il nome mi sono scordato».