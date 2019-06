Benji & Fede, il video del singolo estivo di "Dove e Quando"

Martedì 4 Giugno 2019, 11:51

© RIPRODUZIONE RISERVATA

È online il video di “”, il nuovo singolo diuscito dopo 3 mesi di silenzio dal mondo musicale e social e subito nella Top 30 di Spotify, nella Top 10 di iTunes e nella Top 30 delle radio.Per la regia di Marc Lucas & Igor Grbesic (due registi svizzeri che ormai da alcuni anni firmano insieme la regia e i videoclip per alcuni dei più importanti artisti della scena rap italiana come Guè Pequeno a Emis Killa, passando per Marracash, Sfera Ebbasta, Fabri Fibra e che hanno già collaborato con Benji & Fede in “Universale”), il video ha tutte le caratteristiche che guidano l’estate, tra spiagge, tramonti, festa.Il video è stato girato nelle incantevoli scogliere e spiagge di Ghan Tuffieha Bay e Gneina Bay a Malta.Il duo pop più famoso d’Italia per questo nuovo brano si avvale ancora della collaborazione di Merk & Kremont, riformando la squadra del successo di “Tutto per una ragione” che ha dominato le classifiche nel 2017 raggiungendo la certificazione di Doppio Disco d Platino.Benji & Fede sono reduci da 4 anni straordinari in cui i loro 4 album hanno raggiunto 4 numeri 1 in classifica ottenendo risultati importanti, oltre ad essere entrati per 3 anni di seguito nella top 10 della classifica annuale degli album più venduti.