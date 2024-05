Benji e Fede, il ritorno insieme dopo l'addio: sorprese in arrivo per i fan

di Redazione Web

Un addio non è sempre un addio. Benji e Fede tornano a cantare insieme dopo quattro anni dall'ultimo concerto all'arena di Verona. Ma, a quanto pare, il duo italiano ha deciso di riservare diverse sorprese e, la prima arriverà proprio il prossimo autunno.

Il ritorno a Milano

Benji & Fede si esibiranno all'Unipol Forum di Assago, a Milano, il prossimo 16 novembre e ripercorreranno i successi che hanno caratterizzato il loro percorso musicale.

Questi sono alcuni dei numeri che hanno caratterizzato l'ascesa nel mondo musicale di Benjamin Mascolo e Federico Rossi dal 2015 al 2020, anno in cui hanno annunciato la loro scissione. E adesso hanno annunciato un nuovo concerto. Da parte di nessuno degli artisti è arrivata la conferma di un loro ritorno nella scena musicale italiana. Ma, dopo questo annuncio, i fan iniziano a sperare in un loro prossimo album. I biglietti per il concerto del 16 novembre saranno disponibili a partire da giovedì 30 maggio.

Ultimo aggiornamento: Martedì 28 Maggio 2024, 16:27

