Bello Figo diventa mainstream: il trapper entra a far parte della scuderia Warner Music Italy

Bello Figo entra a far parte della scuderia Warner Music Italy. Dal 20 maggio il trapper 31enne non è più un artista indipendente e verrà seguito dalla major discografica che ha anche Baby Gang, Ghali e Capo Plaza. Molti già scommettono che la musica dell'artista, trash e parodistica, sarà diversa. Il cambiamento di rotta, però, era già avvenuto un anno fa col suo ultimo album "Prima ero in Africa", in cui ha tentato ad affrontare tematiche più serie.

Chi è Bello Figo

Bello Figo, al secolo Paul Yeboah, è nato a Kumasi, in Ghana nel 1992 ed è arrivato in Italia a Parma all'età di dodici anni.

La sua carriera artistica

Nonostante non sia stato prodotto da alcuna casa discografica, i suoi pezzi hanno ottenuto milioni di visualizzazioni su YouTube (raggiungendo il picco di oltre 20 milioni per "Non pago affitto"). Le sue canzoni sono caratterizzate da una vena ironica in cui recita la parte dello stereotipo dell'immigrato come denuncia contro i cliché. Il suo primo album risale al 2018, "Smorza candela", e ne ha all'attivo sei. Ogni sua apparizione pubblica, dai concerti alle ospitate tv, ha fatto notizia appassionando e dividendo il pubblico tra sostenitori e detrattori.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 23 Maggio 2024, 17:07

