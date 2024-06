Beatrice Quinta: «Vittima di una relazione tossica e violenta, sono stata zitta perché pensavo fosse colpa mia»

di Cristina Siciliano

Beatrice Quinta, 25 anni, ex concorrente di X Factor 22, ha ripercorso la sua vita tra luci e ombre. Ha parlato delle violenze vissute ed è stata estramemente sincera nel suo racconto con tutto il carico di dolore, sofferenza e speranza. Tra i brani principali del suo nuovo ep, c'è uno che ha un significato particolare e che parla del suo vissuto. La cantante 25enne ha raccontato tutto in un'intervista a Vanity Fair dove ha rivelato di essere stata vittima di una relazione tossica e violenta.

Le parole di Beatrice Quinta

«Le violenze? Le ho vissute in prima persona: ho subito episodi di abuso che ho scoperto essere terribilmente comuni fra le donne che conosco, quando ho cominciato a confrontarmi con loro - ha raccontato Beatrice Quinta a Vanity Fair -.

La cantante ha aggiunto: «Perché non ho parlato prima? Forse, a livello inconscio, per evitare lo stigma. Sapevo che a Palermo avrebbero liquidato certi episodi con qualche frase lapidaria, come: “A quella t***a sarà anche piaciuto”, oppure avrebbero detto che stavo mentendo. È assurdo. Io ero più preoccupata di cosa avrebbero detto che di cosa ci fosse bisogno di dire. In un caso, per un bel po’ di tempo, ho taciuto solo per non rovinare la vita alla persona che era stata abusante con me. È davvero inquietante, ma al posto di smascherare il violento, mi chiedevo: “Come sono arrivata dentro quella stanza?».

