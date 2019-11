di Valentina Venturi

, l’attrice ventitrenne che dà sorriso, unghie e extension a Giuly Copulati, protagonista della serie tv, avrebbe mai immaginato di poter cantare. Eppure venerdì sarà su Spotify e YouTube con la canzone Ho, per Alfredo Music.«Sì, tremo un po’ dalla gioia e un po’ dalla paura, è tutto uno shaker!».«In famiglia siamo tutti un po’ musicisti, mio nonno Nino Gavarotti era liutaio e chitarrista flamenchista, mia madre Silvia Gavarotti è una cantante lirica. La musica in casa è da sempre collante e quotidianità».«Non siamo sposati, conviviamo. Lo chiamo marito per farlo stare tranquillo e fargli vivere un’atmosfera rilassata!».«Mi ha scovato il produttore Niccolò Petitto, mi fa la corte da quattro anni, continuavo a rifiutare perché mi vergogno!».«Quando recito ho la faccia jolly, che va bene per tutti, ma per la musica no. È tutta farina del mio sacco, non vengo ingaggiata da terzi per farlo. Fa molta più paura!».«È un elenco di cose che mi riguardano, reso con un linguaggio leggermente ironico e auto ironico. Cerco di sdrammatizzare e prendermi in giro nella maniera più disinvolta e sfacciata possibile».«L’idea è quella, ho cassetti pieni di canzoni nascoste e ne usciranno altre».«Trovo limitante classificarmi in un genere».«Sono da ricovero, passo da Giorgio Gaber a Edith Piaf a Billie Eilish con una facilità disarmante».«Assolutamente no».«Giuly non ha un altissimo livello di autoironia, però applaudirebbe un sacco, direbbe che è top e che “è una canzone che adoro”».«Tanto divertimento, tanto a livello umano e professionale, ho imparato a recitare bene, in poco tempo e spesso».«Lo spero, io sono una fan della serie, prima ancora di recitarci».«È bello essere su Mamma Rai, mi fa effetto e sono molto grata a questo progetto».