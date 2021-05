Battiato, il saluto di Ombretta Colli su Leggo: «Il mio migliore amico, insieme tutto era speciale»

Franco Battiato è stato un amico del cuore, un compagno inseparabile fin dai primi anni della mia carriera musicale. Si presentò la prima volta alla porta di casa alle prime ore del mattino buttandomi giù dal letto. Non so cosa mi spinse ad aprire, so solo che poche ore dopo avevamo consolidato un'amicizia che mai si sarebbe allentata o scalfita.

Abbiamo suonato insieme, abbiamo passato serate stupende a giocare a carte. Abbiamo attraversato insieme i momenti più importanti della vita, sempre in contatto, sempre presenti l'uno all'altro sempre pronti a condividere gioie e dolori.

Il lavoro prima con me e poi con Giorgio non hanno mai ostacolato la nostra originale amicizia, ma anzi l'hanno sempre più rinforzata. Le ore passate insieme restano tra i ricordi più belli della mia vita. Sempre disposti a ridere di noi, del mondo, di tutto ma col senso tenace e profondo di complicità e di appartenenza.

Ora sarò ancora più sola, caro, insostituibile Franco. Ma conto di ritrovarti in quella spiritualità dalla quale, ancora una volta insieme, ci siamo spesso lasciati avvolgere.

Franco Battiato, oggi i funerali. Addio al genio della canzone che si era ritirato alle pendici dell'Etna



Ultimo aggiornamento: Mercoledì 19 Maggio 2021, 08:46

