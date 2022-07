La nuova Barbie dedicata a David Bowie per i 50 anni di "Hunky Dory"

Mattel ha creato una Barbie ispirata a David Bowie per celebrare il 50° anniversario del suo album classico, Hunky Dory, e non sorprende che sia già esaurito. La bambola si ispira al look di Bowie nell'iconico video di “Life on Mars”, con la bambola Barbie che sfoggia una triglia di un rosso brillante e una replica autentica del suo completo azzurro polvere.

Una camicia gessata stampata a caldo, una cravatta, scarpe con la zeppa e un audace ombretto blu completano l'outfit.

La designer Linda Kyaw-Merschon, che ha creato la bambola, ha dichiarato all'Evening Standard : "È un tributo a Bowie - il suo vestito, il suo trucco, i suoi lineamenti - per emulare la sua essenza e assicurarsi che assomigli a Barbie, ma come Bowie. Abbiamo cercato di emulare la sua essenza il più possibile. Era piuttosto snello e pallido, quindi ci siamo assicurati di catturarlo nel miglior modo possibile. L'equilibrio è la chiave. Difficile, ma penso che capirai cosa intendo quando vedrai la bambola nella vita reale."

Un nuovo pezzo da collezione quindii è arrivato sul mercato pronto a solleticare la voglia di shopping degli appassionati di Barbie e non solo. Saranno soprattutto i fan di David Bowie i maggiori interessati all'acquisto della nuova bambola dedicata al Duca Bianco, la seconda, nello specifico, che segue il modello messo in vendita nel 2019.

