Banco: «Ecco Orlando, il nostro concept-album su Ariosto»

di Rita Vecchio

Di gesta, di audaci imprese e di grandi eroi. Il Banco del Mutuo Soccorso pubblica domani “Orlando: le forme dell’amore”. Un concept album ispirato all’opera di Ludovico Ariosto che per la band di Vittorio Nocenzi arriva a 50 anni dall’esordio omonimo, passato alla storia come Salvadanaio”, pubblicato nel 1972. Anticipato da “Cadere o Volare” e “La Pianura rossa” - il cui video è stato girato a Palazzo Chigi ad Ariccia dove è conservato il ciclo pittorico ispirato all’Orlando Furioso - è un canto unico diviso in quindici tracce, dal “Proemio” al “Cosa Vuol Dire Per Sempre”, liberamente tratto dal poema del XIV secolo, gli ideali e i fatti in chiave rock progressive.



Ultimo aggiornamento: Giovedì 22 Settembre 2022, 06:50

© RIPRODUZIONE RISERVATA