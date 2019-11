Bambino Gesù, una serata di stelle per il 150° anniversario dell'ospedale

Mercoledì 20 novembre RTL 102.5 seguirà in diretta in radiovisione “Una serata di stelle per il Bambino Gesù” in programma su Rai Uno alle ore 21.25 dal Vaticano, in occasione del 150° anniversario dell’ Ospedale Pediatrico Bambino Gesù. All’evento, presentato da Amadeus, parteciperanno rappresentanti del mondo dello spettacolo e dello sport che si alterneranno sul palco per sostenere l’iniziativa.



A seguire la serata in diretta per RTL 102.5 ci saranno Angelo Baiguini e Federica Gentile che racconteranno da vicino le emozioni, le testimonianze e le esibizioni dei tanti ospiti che hanno aderito all’iniziativa: Francesco Renga, Alessandra Amoroso, Mahmood, Fabio Rovazzi, J-Ax, Benji & Fede, Elodie, The Kolors, Irama, Noemi, Giovanni Allevi, Renzo Arbore, Giovanni Caccamo, Roberto Mancini, Alessandro Florenzi, Ciro Immobile, Francesco Acerbi e Javier Zanetti, Massimo Ghini e Ficarra e Picone, Aldo Montano, Pippo Baudo, Tosca D’Aquino, Rita Dalla Chiesa, Andrea Delogu, Tiziana Rivale.



In studio a Milano Gigio D’Ambrogio, Laura Ghislandi e Federico Pecchia si collegheranno con Angelo Baiguini per dar voce e sostegno ad una serata di solidarietà ed invitare gli ascoltatori a partecipare al progetto. Il programma si ascolta su RTL 102.5 ed è in RADIOVISIONE sul canale 36 del Digitale Terrestre e sul canale 736 di Sky. Venerdì 15 Novembre 2019, 09:56

