Ballando con le Stelle, il nuovo singolo di Paolo Belli presentato durante la finale

SEI IL MIO GIORNO DI SOLE, il nuovo singolo di Paolo Belli, esce in radio e su tutte le piattaforme digitali venerdì 31 maggio anticipando l’album 3.0 di prossima pubblicazione, che celebrerà i suoi trent’anni di carriera. Dopo cinque anni intensi spesi tra trasmissioni televisive, concerti in Italia e all’estero, tour teatrali e gli impegni per il prestigioso incarico di Presidente della Nazionale Italiana Cantanti Paolo Belli torna con un singolo che lo rispecchia appieno, caratterizzato dalla sua solita allegria e positività in uno stile influenzato da nuove sonorità.



SEI IL MIO GIORNO DI SOLE, “una calda e solare dichiarazione d’amore”, come la definisce l’artista stesso, verrà presentato in anteprima venerdì 31 maggio durante la finale di Ballando con le stelle su Rai1. Terminato l’appuntamento con il Giro d’Italia il musicista e showman emiliano in estate sarà in tour, accompagnato dalla Big Band, con un live fatto di musica travolgente e tante risate. Uno spettacolo che spazierà fra swing e sonorità contaminate da latin e pop, un mix irresistibile in grado di coinvolgere il pubblico in un crescendo di note ed emozioni, fino a renderlo protagonista e parte integrante. Nel corso di questi trent’anni Paolo Belli ha trovato sicuramente nel live la sua dimensione ideale. Venerdì 31 Maggio 2019, 15:58

