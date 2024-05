Bagno di folla per Max Pezzali: fotogallery

Bagno di folla per Max Pezzali sabato 18 maggio in piazza Giovine Italia a Milano. Il cantante ha firmato il suo nuovo fumetto Comic Book incontrando i fan. Il Fumetto è legato al tour negli Stadi - Max Forever (Hits Only) - che partirà dal 9 giugno 2024 a Trieste. I live prenderanno poi vita e tridimensionalità on stage. Da "Hanno uucciso l'uomo ragno" in poi, il mondo dei fumetti ha sempre fatto parte della vita artistica di Pezzali e questa nuova "fatica" è l'ennesima dimostrazione di un legame sempre più stretto.

Il Tour

Indiscusso protagonista della stagione live italiana 2022/2023 con un doppio appuntamento allo stadio San Siro, un tour invernale di oltre 30 date interamente sold out nei palazzetti e un travolgente Circo Massimo, totalizzando oltre 520mila presenze - Max Pezzali si esibirà nuovamente live con un tour negli stadi italiani.

Con uno show completamente rinnovato, palco e scenografie inedite pensate appositamente per questa nuova tournée, Pezzali è pronto a far scatenare i fan sulle canzoni che sono diventate la colonna sonora della vita di almeno tre generazioni. «Max Forever (Hits Only)» sarà un’imperdibile opportunità per partecipare a un ciclo di serate epocali tra sorrisi, gioia e ricordi che coinvolgono tutti, dai fan della prima ora fino ai più giovani, grazie a hit dai testi entrati a far parte della cultura pop italiana.

Max Forever (Hits Only) - Calendario date



Domenica 09 giugno 2024 | TRIESTE – STADIO NEREO ROCCO – DATA ZERO

Mercoledì 19 giugno 2024 | TORINO – STADIO OLIMPICO

Sabato 22 giugno 2024 | BOLOGNA – STADIO DALL’ARA - NUOVA DATA

Domenica 23 giugno 2024 | BOLOGNA – STADIO DALL’ARA – SOLD OUT

Giovedì 27 giugno 2024 | ROMA – STADIO OLIMPICO

Domenica 30 giugno 2024 | MILANO – STADIO SAN SIRO

Lunedì 01 luglio 2024 | MILANO – STADIO SAN SIRO

Martedì 02 luglio 2024 | MILANO – STADIO SAN SIRO

Martedì 09 luglio 2024 | MESSINA – STADIO SAN FILIPPO

Sabato 13 luglio 2024 | BARI – STADIO SAN NICOLA - NUOVA DATA