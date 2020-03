Backstreet Boys, la reunion in quarantena fa il giro del mondo: il video completo

Ultimo aggiornamento: Martedì 31 Marzo 2020, 20:40

Tra tutte le performance artistiche che durante l'isolamento forzato hanno regalato emozioni o strappato un sorriso c'è sicuramente quella dei. Il video che la band esplosa a fine anni Novanta ha realizzato nell'ambito del progettoha oltrepassato i confini degli Stati Uniti per arrivare - via social - a tutto il mondo colpito dalla pandemia. Tutti sono costretti a "restare a casa", anche gli ex ragazzi della Florida. "Everybody" hanno cantato come ai vecchi tempi, ma ognuno nella propria abitazione.L’iniziativa lanciata da Fox coinvolge tantissimi artisti, chiamati a risollevare l'animo dei fan, ma la reunion dei Backstreet Boys non poteva passare inosservata. Ci sono proprio tutti,e il singolo di successo èC'è chi lo canta in salotto, chi in studio o davanti a un pianoforte e chi si fa aiutare dai figli, musicisti in erba. Il biondissimo Nick sorprende con la sua piscina sullo sfondo. L'obiettivo è raggiunto dal momento che in tutto il mondo ci si è ritrovati a cantare la canzone e a non sentirsi più soli.In pochissimo tempo il video dellaha fatto il giro della rete e scatenato un attacco di nostalgia nelle adolescenti e nelle ventenni di ieri, quelle che avevano il poster di uno di loro in cameretta e che non hanno mai dimenticato le loro canzoni.Brian Littrell è nel salotto della sua casa di Atlanta, Nick Carter canta davanti la piscina della sua villa di Las Vegas, Howie Dorough è a Orlando in Florida, A.J. nel suo salotto di Los Angeles, mentre Kevin Richardson è stato accompagnato dai figli musicisti. Ed è subito Amarcord.