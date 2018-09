Baby k, Da zero a Cento è doppio disco di platino

Il fenomeno Baby k non si ferma più. Il video Da Zero a Cento è doppio disco di platino, è da 3 settimane al primo posto dei brani più trasmessi in radio. Mentre il video, con lei sinuosa tra macchine in corsa che simulano una gara di racing, è arrivato a contare 75milioni di visualizzazioni su YouTube. Claudia Nahum - questo il suo vero nome - pare inarrestabile con questa canzone che è stata tormentone dell’estate 2018. Collezionista di successi, si pensi a Roma-Bangkok con Giusy Ferreri, a Voglio Ballare con te o a Kiss Kiss Bang Bang, la cantante che ha 35 anni, che è nata a Singapore da genitori italiani (la madre romana), è anche la prima donna che ha raggiunto 1 milioni di iscritti sul suo canale YouTube.

Martedì 4 Settembre 2018