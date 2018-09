Venerdì 7 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 20:37 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

e ildella«Una notte ho pensato 'Sto morendo' e ho accettato la morte. Mi sentivo come se stessi affogando». In una lettera ai fan pubblicata sul suo sito, la cantante ripercorre ciò che vissuto negli ultimi anni.L'artista canadese, che a distanza di 5 anni sta per pubblicare un nuovo album - 'Head above water', in uscita il 19 settembre - ha lottato a lungo contro la, un'infezione provocata da un batterio che infesta le zecche.«Questo album racconta la mia battaglia», scrive la cantante di 'Complicated' e 'Girlfriend' la quale racconta come proprio in quel terribile momento, in cui non credeva di farcela, è iniziata la stesura del suo nuovo lavoro.Era il dicembre del 2014 quando ad Avril fu diagnosticato il morbo di Lyme. Ma lei stava già male da tempo (la prima diagnosi era di depressione) e, a giugno del 2015, ospite di 'Good Morning America', in lacrime aveva raccontato «di essere a circa metà strada della cura». «Lo scorso ottobre sono stata costretta a letto per un mese», aveva detto. Il 2017 ha rappresentato un punto di svolta, ha recuperato la forza e ha iniziato a registrare di nuovo, a partire dal primo singolo 'Head Above Water'.