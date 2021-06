Peppe Servillo: «"Il fiume", un nuovo singolo per festeggiare i 40 degli Avion Travel, finalmente dal vivo»

Gli Avion Travel ritornano in pista. Un brano nuovo, “Il fiume”. E l’annuncio della tournée di Opplà per i 40 anni dalla loro formazione previsto prima della pandemia. Per la “piccola orchestra” - formata da Peppe Servillo con Mario Tronco, Peppe D’Argenzio, Ferruccio Spinetti, Mimì Ciaramella e (dal 2017) Duilio Galioto - che, dalla Caserta anni ’80 a oggi, ha attraversato vari mondi sonori, dal pop al new wave, dal teatro al rock, è il momento di tornare in scena.

Saranno anche a Villa Arconati a Bollate (28 giugno) e alla Casa del Jazz a Roma (27 agosto). Mentre per il Record day, uscirà con la loro etichetta storica, la Sugar di Caterina Caselli, la ristampa del vinile a tiratura limitata di Opplà, uno dei loro dischi più rappresentativi.

Servillo, il titolo del nuovo brano ricorda D’Annunzio.

«No, no non c’è un riferimento così alto (ride, ndr). Ricorda, piuttosto, la visita notturna al Rio De la Plata, il grande fiume che da Buenos Aires guarda Montevideo. Mi trovavo in tour, due anni fa, con Girotto e Mangalavite. É un brano che nasce da suggestioni che riportano a una certa umanità. Metaforicamente il testo può rappresentare tante cose, compresa la voglia di coltivare immaginazione e mistero. Un brano ricco di strumenti, dal flauto a naso a percussioni diverse, e di evocazione».

E il video?

«Voleva essere divertente. Pur parlando di cose serie, funziona da bastian contrario tra le atmosfere musicali e il testo. Compaiono anche i nostri figli (di Peppe D’Angenzio, ndr)».

Cosa significa riprendere a suonare?

«Significa rivivere la gioia di ritrovarsi. Di far risuonare i nostri corpi in presenza. È molto emozionante».

Che pensa della situazione politica dei teatri?

«Errori ne saranno stati fatti, ma criticare una situazione difficile non me la sento. Mi sento, però, di dire che può e deve essere occasione per migliorare quelli che erano già dei problemi nel settore, prima del Covid. Dal finanziamento pubblico alla previdenza dei lavoratori dello spettacolo».

In tour ricorderete Fausto Mesolella?

«Pubblicamente non lo faremo. Ma a livello personale, lui è sempre con noi».

Servillo, tour con gli AT e poi?

«Ho in ballo tante cose. Un’estate ricca di lavoro in presenza. Ve ne parlerò».

Ultimo aggiornamento: Martedì 1 Giugno 2021, 08:35

