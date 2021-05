Aurora Leone, Bugo riaccende la polemica: «Carciofi nel c*lo per svegliarsi». I social: «Aveva ragione Morgan»

Bugo interviene sulla polemica che ha al centro Aurora Leone e la disputa sulla Partita del Cuore e Morgan finisce in tendenza. Il cantante, che ha deciso di portare in tribunale il collega per la squalifica da Sanremo 2020, ha inveito contro gli utenti dei social che si erano schierati con i The Jackal. Il suo commento su Twitter a una foto di Enrico Ruggeri ha scatenato i detrattori: «Aveva ragione Morgan».

Bugo su Aurora Leone, la polemica

Enrico Ruggeri, presidente della Nazionale Italiana Cantanti, aveva pubblicato un post con una foto conviviale con il Sona Calcio: «Pranzo pre-partita. I giocatori sono in un tavolo a parte. Funziona così in tutto il mondo». Subito il commento di Cristian Bugatti, in arte Bugo: «Bravo Enrico. Dovremmo mostrare quando alla Partita del Cuore del 2020 erano con noi la Amoroso, Madame e Roberta Vinci (tra le altre). Tutti questi ebeti da social meriterebbero 2 o 3 carciofi in culo per svegliarsi».

Bugo su Aurora Leone, i commenti su Morgan

Gaffe a parte sul nome della cantante lanciata da Amici, il commento ha riacceso il dibattito e chiamato in causa anche Morgan. «Inizio a pensare che avesse ragione su di te…» e «Bisogna rivalutare Morgan», sono alcuni dei commenti. A Bugo non si perdona neanche che abbia deciso di portare in tribunale il collega. «Se non fosse stato per il siparietto su Sanremo di Morgan nessuno ti conoscerebbe», chiosa il popolo del web.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 31 Maggio 2021, 17:02

