Atzei sbarca nel musical: «Un sogno L'Isola dei famosi? Mi ha cambiata»

Il 2018 è stato impegnativo per Bianca Atzei, alle prese con nuovi singoli, tour e reality. Un anno contrassegnato da nuove sfide a livello professionale, come quella del musical Men in Italy, spettacolo ambientato nel mondo della moda e ispirato a Il diavolo veste Prada che debutterà al Teatro Ciak di Milano il 31 dicembre. Nel cast anche Iva Zanicchi, Alex Belli e l'amico Jonathan Kashanian.«È un sogno che si realizza. Ringrazio Iva Zanicchi che mi ha voluto in questo spettacolo. Nel musical sarò Sara, una ragazza che soffre per l'assenza della madre ed è alla ricerca delle sue attenzioni».«C'è tantissimo. Questo ruolo mi viene abbastanza naturale perché cerco attenzioni e affetto da sempre. In questo momento della mia vita quando torno a casa non c'è nessuno ed è per questo che sono sempre in giro per lavoro».«Jonathan rappresenta una parte importante della mia vita, qualcuno che mi fa piacere avere accanto. L'esperienza dell'Isola mi ha cambiata perché mi ha aiutata a trovare me stessa e a non lasciarmi andare alla disperazione. Prima pensavo di più a far star bene gli altri, oggi penso a me».«Sono una persona che non ha mai voglia di fermarsi. Quando mi ritrovo un pochino a casa penso subito di voler riempire degli spazi e delle mancanze. Sto dando e ricevendo tanto, ma sono una donna alla continua ricerca dell'amore che con il tempo ha imparato a lottare».