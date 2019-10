Astenia, ecco il nuovo singolo: ed è subito boom

Gli Astenia tornano con il nuovo singolo Due (Rivoluzione Dischi/Pirames International), disponibile da venerdì 25 ottobre in streaming e download. Il brano anticipa l’uscita dell’album d’esordio della band, la cui pubblicazione è prevista per l’inverno 2020. Due, prodotta da Alessandro Forte (Aiello, Galeffi, Mameli, Scrima), è una travolgente ed emozionante ballad che racconta l’intimità di una storia d’amore nelle sue fragilità e getta una luce evanescente sugli istanti vissuti in una stanza con una finestra aperta su una sera invernale in città. “Due è una storia d’amore consumata in segreto: incontri, passione e litigi nel cuore della notte.” - racconta Gianluca Gabrieli, cantante della band - “Allontanamenti, attimi di tenerezza improvvisa e di intimità estrema seguiti da domande senza risposte e silenzi. Gli unici momenti di serenità avvengono in una camera d’albergo, una stanza spoglia che improvvisamente si veste delle loro fragilità e racchiude l’essenziale delle loro vite mentre il rumore della città rimane deliberatamente fuori. Il brano è la fotografia di ogni singola coppia che firma il proprio armistizio in camera da letto, dove lontano non si riesce a stare e vicino, invece, molto spesso ci si brucia.” Biografia Nuovi romantici della pop culture, gli Astenia nascono a Roma e raccontano storie della vita di tutti i giorni. Prendono il nome da un termine medico e, cambiando un accento, sottolineano come le sfumature siano in grado di cambiare prospettive e punti di vista. Hanno all'attivo due ep, Fa' che sia tutto diverso e Quello che non ho, editi da Cosecomuni/Believe Digital e co-prodotti dai Velvet, avvalendosi della collaborazione di Davide Rossi (Coldplay, The Verve, Moby, Trentemøller) nel brano Milano. Nel 2017 inizia la collaborazione con Alessandro Forte (Aiello, Galeffi, Mameli, Scrima), coinvolto nella produzione artistica del prossimo disco, Amarcord, la cui uscita è prevista per l'inverno 2020. A partire da maggio 2018, la band pubblica i singoli Sento solo me e 3310 e, con quest'ultimo, ottiene la copertina della playlist Indie Now di TIM Music. Ad anticipare l’uscita del disco, il 25 ottobre 2019 esce il loro nuovo singolo Due (Rivoluzione Dischi/Pirames International) in esclusiva su Spotify entrando nella playlist Scuola Indie. Gli Astenia sono: Gianluca Gabrieli (voce e chitarra), Alessio Cecili (chitarra), Riccardo Acanfora (batteria) e Gianmarco Santesarti (basso). Video: Sento solo me, link Facebook: link Instagram: link Rivoluzione Dischi L’etichetta discografica Rivoluzione Dischi nasce a Roma nella primavera del 2018. Una realtà giovane, ma fin da subito pronta a produrre artisti eterogenei tra loro e accomunati da una proposta artistica capace di sapersi distinguere nel panorama musicale romano. Sotto l’ala di Rivoluzione Dischi nascono artisticamente e muovono i prima passi Aiello (singolo: Arsenico), Scrima (singoli: Sofia, Elisa, E noi) e The Castaway (album: White Doves; singoli: Help me, White Doves). La produzione artistica è affidata ad Alessandro Forte (Galeffi, Mameli) e il management a Ludovico Lamarra (Il Muro del Canto). Lunedì 28 Ottobre 2019, 16:46

